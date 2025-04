Лейкърс опазиха крепостта си срещу Хюстън (ВИДЕО)

Лос Анджелис Лейкърс направи още една крачка към своето стабилизиране преди плейофите в НБА и постигна втори пореден успех. Селекцията на Джей Джей Редик пречупи Хюстън Рокетс със 104:98 в среща, изиграна в „Крипто Арена“. „Езерняците“ властваха през по-голямата част от второто полувреме и на този етап спряха състава на Име Юдока към класиране в следващата фаза, стопирайки серията му от три последователни победи отвъд океана.

Калифорнийският тим продължава да се намира еднолично на четвъртото място във временното класиране на Западната конференция с 46 победи и 29 загуби, а „ракетите“ остават непокътнати на втората позиция с 49 успеха и 27 поражения.

Изненадващо встъпителните минути преминаха под знака на слабата резултатност. За домакините на моменти изпъкваха Лука Дончич и Дориан Фини-Смит, докато гостите разчитаха на Амин Томпсън и Алперен Шенгюн в офанзивен план. Това обаче не спря „ракетите“ да си издействат крехка разлика от 3 точки в края на дебютния период.

Тексаският отбор намери пътя към малко по-комфортна преднина в хода на следващата част чрез Тари Ийсън, Джабари Смит – младши и Томпсън. Отговорът не закъсня, тъй като Гейб Винсънт и Дончич попаднаха под светлините на прожекторите, за да вдъхнат живот на „езерняците“ и да поставят равенството на таблото за 48:48 на голямата почивка.

Стартът на второто полувреме се превърна в надстрелване и взимането на надмощие се оказа непосилна задача и за двата отбора. Впоследствие точната ръка на Винсънт позволи на калифорнийския тим да сътвори по-силен край на третата част и да удържи щурма на Хюстън, за да си извоюва 5-точков актив след 36 минути игрово време.

LeBron spins, absorbs the bump and finishes for two



Rockets-Lakers on TNT pic.twitter.com/6jlAOG5VMC