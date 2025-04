Ню Йорк отново покори Детройт и мечтае за Топ 4 в плейофите (ВИДЕО)

Ню Йорк Никс се доближи до следващата фаза в плейофите на НБА. Момчетата на Том Тибодо оцеляха срещу Детройт Пистънс с 94:93 в четвърти мач от четвъртфиналите на Изток. В "Литъл Сийзар Арена" интрига не липсваше през целия двубой, а всичко се реши в самия край, когато "бричовете" измъкнаха победата и за втори пореден път съкрушиха играчите на Джей Би Бикърстаф.

Така Никс дръпнаха с 3:1 успеха и трябва да спечелят още веднъж, за да си подпечатат мястото на полуфиналите. Серията отново се мести в Ню Йорк, а петият мач е планиран за 30 април (сряда).

Карл-Антъни Таунс и Джош Харт доведоха до това гостите за отрицателно време да заиграят ролята на лидери на старта. Домакините имаха проблеми със задачата да отговорят подобаващо и „бричовете“ да се преборят за аванс от 10 точки след 12 минути игра.

Никс увеличиха значително оборотите в нападение през втората част и не се забавиха с натрупването на още по-сериозна разлика, като Таунс бе във вихъра си. „Буталата“ разчитаха на Тобайъс Харис в опитите си да останат в играта, но отборът от Ню Йорк не притесни от този факт и се изстреля на голямата почивка при 50:43.

Картината рязко се промени при подновяването на играта, когато тимът от щата Мичигън стигна до така желания обрат с помощта на Кейд Кънингам и Харис. Въпреки че гостите отвръщаха с точните стрелби на Джейлън Брънсун, Таунс и Харт, домакините не дадоха заден ход и в края на предпоследния период се отскубнаха със 7 точки.

Малик Бийзли и Кънингам удължиха възхода на Пистънс, които още в началото на финалната част се радваха на двуцифрена преднина. Брънсън напомни за точния си мерник и почти собственоръчно позволи на гостите да поставят равенство на таблото. Последва надвкарване между Таунс и Тим Хардуей – младши, като кош на първия изведе „бричовете“ с точка преднина в последните 7 секунди. Последваха безплодни атаки, а Хадуей пропусна със сирената и радостата остана в гостуващия лагер.

