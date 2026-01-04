БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

Джейлън Браун вкара рекордните 50 точки в разгромна победа на Бостън срещу Клипърс

Спорт
Повече за личния рекорд на гарда, както и останалите мачове в НБА през изминалата вечер вижте в обзора.

джейлън браун вкара рекордните точки разгромна победа бостън клипърс
Снимка: БТА
Джейлън Браун реализира рекордните за кариерата си 50 точки при победата на Бостън като гост със 146:115 срещу Лос Анджелис Клипърс в мач от редовния сезон от Националната баскетболна асоциация.

Дерик Уайт добави още 29 точки за 12-ия успех на Селтикс в 15 мача след 30 ноември. Анфърни Саймънс се отличи с 15 точки, а съотборникът му Джордън Уелш завърши с 13 точки и 13 борби.

Лос Анджелис беше в серия от шест последователни успеха преди срещата с Бостън, губейки за първи път от 18 декември, а най-резултатни за Клипърс станаха Кауай Ленард и Джон Колинс с по 22 точки.

Джеймс Хардън вкара 18 точки и направи 12 асистенции, докато Дерик Джоунс Джуниър напусна принудително полето заради контузия в крака 9:25 минути преди края на двубоя.

В друг мач от НБА Минесота се наложи със 125:115 над домакина Маями. Антъни Едуардс беше най-резултатен за "вълците" със 33 точки, а резервата Наз Рийд добави още 29 пункта. Джулиъс Рандъл се отличи с 23 точки и 10 борби за петия успех в последните осем срещи на гостите. Хийт прекъсна поредицата си от четири последователни успеха, а най-резултатен за отбора от Флорида стана Норман Пауъл с 21 точки.

Филаделфия спечели със 130:119 като гост срещу Ню Йорк. Тайрис Макси вкара 36 точки, докато новобранецът Ви Джей Еджкомб реализира четири изстрела от зоната за три точки и завърши с общо 26 пункта. Джоел Ембиид реализира 26 точки и овладя 10 топки под кошовете в петото поредно гостуване за Филаделфия. Карл-Антъни Таунс се отличи с 23 точки и 14 борби за Никс, а съотборникът му Джейлън Брънсън завърши с 31 точки.

Торонто се наложи със 134:117 като домакин срещу Атланта. Ар Джей Барет и Брендън Инграм отбелязаха по 29 точки за победителите, като това е върхово постижение за Барет през настоящата кампания. Това е трета победа за канадците над "ястребите" през сезона, а най-резултатен за гостите беше Никил Алекзандър-Уолкър с 31 точки.

