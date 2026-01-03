Магията на Дончич и Леброн върна усмивките в Лейкърс (ВИДЕО)

Лука Дончич и Леброн Джеймс отново бяха в центъра на събитията за отбора на Лос Анджелис Лейкърс, който се върна на правия път в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик постави на колене Мемфис Гризлис със 128:121 среща, изиграна в „Крипто Арена“. Мачът предложи сериозна доза интрига, но краят принадлежеше на „езерняците“, които се погрижиха съставът на Туомас Исало да преклони глава за трети пореден път отвъд океана.

Калифорнийският тим се настани трайно на петото място във временното класиране на Западната конференция с 21 победи и 11 загуби, а „гирзлитата“ се намират на деветата позиция с 15 успеха и 19 поражения. Лейкърс и Гризлис ще се срещнат още на 5 януари (понеделник), като дуелът отново ще бъде в Лос Анджелис.

Усилията на Лука Дончич, Леброн Джеймс и Джейк ЛаРавия бяха достатъчни за домакините да намерят пътя към двуцифрената разлика още в откриващите минути. Санти Алдама, Джерън Джаксън – младши и Джок Ландейл показаха, че гостите не са готови да се предадат, но атомното нападение на „езерняците“ доведе до аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

Обичайните заподозрени в лицето на Дончич и Ларавия бяха в основата на това калифорнийският тим да си върне усещането за двуцифрена разлика в хода на следващата част. Ландейл и Кънтейвиъс Колдуел-Поуп въдвориха ред в гостуващия лагер по пътя към равенството. Дойде обаче ред на Краля да включи на други обороти и „езерняците“ да се оттеглят в съблекалнята при 66:60.

Домакините често бяха в ролята на лидери и на старта на третата част, разчитайки най-вече на точния мерник на Дончич. Това обаче не спря Алдама, Колдуел-Поуп и Джаксън – Младши да фиксират поредното равенство за 96:96 след 36 минути игрово време.

Откриващите минути на заключителната четвърт дадоха предпоставки за драма до края. Дончич и Джеймс попаднаха очаквано под светлините на прожекторите за калифорнийския тим, докато от другата страна Джа Морант и Джаксън – младши отвръщаха на удара. На помощ на първите двама обаче се притекоха Маркъс Смарт, Джаксън Хейс и Ларавия, които във финалните акорди направиха разликата и пратиха радостта в лагера на „езерняците“.

Лука Дончич влезе в обувките на познатия лидер за Лейкърс със своите 34 точки, допълнени от 6 борби и 8 асистенции. Леброн Джеймс го последва с 31, 9 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи паса.

Джейк Ларавия регистрира 21 точки и 9 овладени под двата копа топки, Маркъс Смарт записа 13, 8 борби и 7 завършващи подавания. Джаксън Хейс отбеляза 12 точки.

Джарън Джаксън – младши блесна с 25 точки за Мемфис. Кънтейвиъс Колдуел – Поуп приключи с 20 и 5 борби, включително и 4 точни стрелби зад дъгата. Джа Морант финишира с 16 и 11 асистенции, Санти Алдама има 15 и 7 овладени под двата ринга топки. Джок Ландейл завърши с 14точки и 5 борби, Грегори Джаксън отбеляза 12.