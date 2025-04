Минесота постави Лейкърс на колене след спиращ дъха трилър (ВИДЕО)

Минесота Тимбърулвс мечтае все по-силно за Топ 4 в плейофите на НБА. Селекцията на Крис Финч матира Лос Анджелис Лейкърс в драма със 116:113 в четвъртата четвъртфинална среща от Западната конференция, изиграна в "Таргет Сентър". Мачът предложи истински трилър, особено във финалните акорди, в които "горските вълци" взеха по-правилните решения и засилиха състава на Джей Джей Редик към изхода в елиминациите.

По този начин Тимбърулвс направи нова решителна крачка към втория кръг и поведе с 3:1 победи срещу "езерняците". Следващият мач ще бъде на територията на Ел Ей, а Лейкърс ще преследват задължителен успех в четвъртък (1 май), за да останат в играта.

Откриващите минути бяха подвластни на високото темпо и непрестанната гонитба. Лука Дончич и Леброн Джеймс се погрижиха гостите да намерят пътя към едноличното водачество. Джулиъс Рандъл и Антъни Едуардс отвърнаха на предизвикателството, но „езерняците“ си издействаха актив от 4 точки в края на встъпителния период.

Джеймс и Дончич оставиха водачеството в ръцете на калифорнийци. Шоу на Едуардс окрили „горските вълци“ към пълния обрат, а Рандъл бе в основата на това да се оттеглят в съблекалнята при 61:58.

STAR DUOS BATTLING IN G4



Luka: 21 PTS, 3 3PM, 8-15 FGM

LeBron: 22 PTS, 7 REB, 4-5 FGM



Julius: 21 PTS, 3 3PM, 7-11 FGM

Ant: 19 PTS, 4 AST, 6-9 FGM



2H action starts now on ABC! pic.twitter.com/0Rr28pm3YB — NBA (@NBA) April 27, 2025

Тимът от щата Калифорния си припомни вкуса на водачеството при откриването на второто полувреме, тъй като Остин Рийвс, Руи Хачимура и Дончич настроиха мерниците си зад арката. Рандъл и Едуардс държаха надеждите на Тимбурулвс живи, но гостите си извоюваха 10-точков актив след 36 минути игрово време.

REAVES TRIPLE.

FINNEY-SMITH TRIPLE.

LEBRON BLOCK.



Wild sequence to put the Lakers up in the final minute on ABC! pic.twitter.com/OvkWw71P5t — NBA (@NBA) April 27, 2025

Геройствата на Едуардс и силно включване от пейката на Наз Рийд пуслижиха за нова доза вдъхновение на домакините, които откриха подобаващо заключителната четвърт и провокираха пореден обрат, повеждайки с точка във финалните 4 минути. Драматичните моменти, изпълнени точни стрелби, дадоха предпоставка за няколко смени на лидерството. Кош и фаул на Джейдън МакДаниълс изведе „горските вълци“ с точка аванс. В последните 9.5 секунди Едуардс застана на наказателната линия след нарушение на Джеймс и не сбърка за плюс 3, а в ответната атака Рийвс не сполучи зад дъгата със сирената и всичко приключи.

ANT HITS THE CLUTCH FTS!

TIMEBRWOLVES GET THE STOP ON THE OTHER END!!



MINNESOTA TAKES A 3-1 SERIES LEADpic.twitter.com/gCzJIuTpEV — NBA (@NBA) April 27, 2025

Антъни Едуардс бе двигателят за Минесота, отчитайки се с 43 точки, 9 борби, 6 асистенции и 5 точни шута зад арката. Джулиъс Рандъл се отчете с 25 точки и 9 овладени под двата ринга топки, Джейдън МакДаниълс остави на сметката си 16 и 11 овладени под двата коша топки. Наз Рийд се разписа с 12 точки.

Лука Дончич също направи чудеса от храброст за Лейкърс със своите 38 точки и 5 успешни стрелби от далечна дистанция. Леброн Джеймс финишира с 27, 12 борби и 8 асистенции. Руи Хачимура регистрира 23, 5 овладени под двата ринга топки и 5 точни шута отвъд дъгата. Остин Рийвс се отличи със 17 точки, 7 борби и 5 тройки.