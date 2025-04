Кливланд продължава напред в плейофите след нова лекция срещу Маями (ВИДЕО)

Кливланд Кавалиърс си заслужи място във втория кръг в плейофите на НБА. Момчетата на Кени Аткинсън изнесоха нова лекция на Маями Хийт, този път със 138:83 в четвъртия мач от четвъртфиналите на Изток. В „Касея Център“ отборът от щата Охайо бе пълен господар през целия двубой и не остави никакви шансове на играчите на Ерик Сполстра, постигайки четвъртата най-голяма победа в историята на плейофите.

Така „кавалерите“ сложиха безпроблемен край на серията с „горещите“ за 4:0 успеха и спестиха сили за втория кръг от Източната конференция. На полуфиналите Кливланд ще срещне спечелилия от двойката между Индиана Пейсърс и Милуоки Бъкс, като „пешеходците“ водят с 3:1 победи на този етап.

MONDAY'S FINAL SCORES Donovan Mitchell and the @cavs secure their place in the East Semis! De'Andre Hunter: 19 PTS Ty Jerome: 18 PTS, 5 AST Evan Mobley: 17 PTS, 7 REB, 2 BLK Jarrett Allen: 14 PTS, 12 REB, 6 STL pic.twitter.com/DjCzrbxYlj

Усилията на Донован Мичъл и Джарет Алън накараха гостите да поставят ударно начало, в което изграждането на двуцифрена разлика се оказа лесна задача. Домакините изглеждаха така все едно не знаеха къде се намират, а Де‘Андре Хънтър взе нещата в свои ръце и „кавалерите“ се изстреляха с 26 точки в края на първата част.

Evan Mobley getting it done on both ends!



And a DIME from De'Andre Hunter



Cavs (up 3-0) leading in the 2Q on TNT. pic.twitter.com/H3FZLLPKxp