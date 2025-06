Оклахома Сити Тъндър е на крачка от първа титла в НБА

Оклахома Сити Тъндър вече е само на победа от първа титла от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Възпитаниците на Марк Дейно спечелиха мач №5 от финалната серия срещу Индиана Пейсърс със 120:109 у дома.

Така "гръмотевиците" вече водят с 3-2 успеха в големия финал и се доближават до първи трофей "Лари О'Брайън" след преместването си в щата Оклахома през сезон 2008/09. Преди това организацията се подвизаваше в Сиатъл, под името СуперСоникс, където триумфира през 1979 г.

Потенциално решаващият мач №6 е в петък в Индианаполис от 03:30 ч. българско време.

Поведен от инерцията от последния двубой между двата отбора, както и от домакинската публика в "Пейком Център", Оклахома Сити изигра много силна първа четвърт. Индиана успяваше да отговори на темпото на съперника в откриващите минути, но започна да прави грешки, което помогна на "гръмотевиците" от рано да открият двуцифрена разлика при 22:12. Още преди да изтекат 12 минути тимът от Западната конференция вече беше вкарал повече тройки (4) от целия предишен мач (3), а авансът му остана 10 точки - 32:22.

Аарън Уигинс и Кейсън Уолъс продължиха позитивната тенденция от стрелбата зад дъгата, Джейлън Уилямс беше безмилостен в нападенията си в подкошието, а защитата на домакините продължаваше да задушава съперника. Всички тези фактори, както и здравословните проблеми на звездата на Индиана Тайрийз Халибъртън, доведоха до нов безупречен период за Оклахома Сити, който не изпусна двуцифреното си предимство и се оттегли на почивката при резултат 59:45.

Джейлън Уилямс изцяло пое реализаторската отговорност след подновяването на играта, вкарвайки 13 точки, но нивото на неговите съотборници значително спадна. Гостите се възползваха от този момент на слабост, благодарение на играчите от пейката Ти Джей МакКонъл и Оби Топин, които намалиха пасива на своя тим на 5 точки при 76:81. Лична серия от 7 точки на Шей Гилджъс-Александър в края на третата четвърт не позволи на "пешеходците" да мечтаят за повече поне на този етап, но надеждата за обрат преди последните 12 минути остана жива.

Паскал Сиакам превключи на друга предавка, отбелязвайки 12 точки за по-малко от 4 минути в началото на последния период, а изоставането на Индиана вече можеше да бъде наваксано с едно владение на топката при 93:95. От другата страна на паркета обаче Джейлън Уилямс не пусна крака от газта и успяваше да поддържа водачеството на домакините, а скоро и грешките в играта на "пешеходците" се завърнаха, с което Оклахома Сити отвори нова голяма дистанция между себе си и съперника при 113:97 и оставащи 5:05 минути игра. Това направи задачата на гостите непосилна и така "гръмотевиците" затвориха двубоя със 120:109.

Джейлън Уилямс бе с най-голяма заслуга за ключовия успех на Оклахома Сити Тъндър с внушителните 40 точки, което е негов нов личен рекорд в плейофите. Шей Гилджъс-Александър се отличи с "дабъл-дабъл" - 31 точки и 10 асистенции, а силната стрелба от тройката на Аарън Уигинс (14) и Кейсън Уолъс (11) допринесе с общо 25 точки.

Най-резултатен за Индиана Пейсърс бе Паскал Сиакам с 26 точки. Ти Джей МакКонъл направи нови силно включване от пейката с 18, докато Тайрийз Халибъртън се отчете с едва 4 точки, като всичките дойдоха от наказателната линия, 5 борби и 5 завършващи подавания.