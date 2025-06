Лидер на Оклахома завоюва приза за MVP на финалите в НБА (ВИДЕО)

Шей Гилджъс-Алекзандър увенча своето представяне с поредна награда в НБА през настоящия сезон с екипа на Оклахома Сити Тъндър. „Гръмотевиците“ заслужиха титлата, след като в „Пейком Сентър“ матираха Индиана Пейсърс със 103:91 в седмия решителен мач и триумфираха във финалната серия с 4:3 победи, а канадецът отново се доказа като техният лидер. Гардът заслужи и приза за MVP на финалите отвъд океана, който носи името на легендарния Бил Ръсел.

2024/2025 бе повече от впечатляващ за 26-годишния баскетболист, който завоюва наградата за MVP на редовния сезон и тази за Реализатор №1, а освен това стана най-полезен играч и на финалите на Западната конференция. 198-сантиметровият стрелец се превърна в четвъртия играч, който стига до MVP на редовния сезон и на финалите, както и до реализаторската титла, за да се нареди до имена като Карийм Абдул-Джабар, Шакил О‘Нийл и Майкъл Джордан. Последният печели въпросните награди четири пъти.

Освен това той е се присъедини към Леброн Джеймс, като само двамата печелят наградата за Най-полезен играч на редовния сезон и на финалите в рамките на един сезон.

