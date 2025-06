Оклахома ликува с титлата в НБА (ВИДЕО)

Оклахома Сити Тъндър е новият властелин в НБА. Селекцията на Майк Дейно постави на колене Индиана Пейсърс със 103:91 в седмата решителна финална среща, изиграна в "Пейком Сентър". Усещането за интрига витаеше през първото полувреме, в което и дата тима оправдаха очакванията за мач от подобен ранг, но през второто "гръмотевиците" взеха верните решения и оставиха без аргументи състава, воден от Рик Карлайл. Ситуацията за "пешеходците" се усложни още в самото начало, когато загубиха Тайрийз Халибъртън, който получи сериозна контузия в десния ахилес и до края не се завърна в игра.

По този начин тимът от щата Оклахома триумфира във финалната серия срещу Пейсърс с 4:3 победи. Това се оказа достатъчно за Тъндър да завоюва трофея "Лари О'Брайън" за първи път след преместването си в Оклахома и общо за втори в своята история, като първият датира от 1979 година, когато все още носи името на Сиатъл Суперсоникс. От своя страна Индиана остана с празни ръце за втори път на финалите, след като отстпва в спора за златото и през 2000 г.

Размяната на удари се превърна в трайна тенденция във встъпителните минути. Тайрийз Халибъртън и Паскал Сиакам често поемаха отговорност в офанзивен план за гостите, докато от другата страна Шей Гилджъс-Алекзандър и Алекс Карусо задаваха тон в това отношение. Постепенно играта в защита взе връх, но Чет Холмгрен и Джейлън Уилямс предоставиха възможността на домакините да си издействат аванс от 3 точки в края на откриващия период.

At the basket

From the midrange



BACK-TO-BACK TOUGH PLAYS FROM SIAKAM!!



Indy BATTLING in Game 7 on ABCpic.twitter.com/Ru34vWlpKV — NBA (@NBA) June 23, 2025

Двата отбора опипваха почвата в началото на следващата част, в която бързото темпо властваше, а играта в дефанзивен план също взимаше връх. Последната дума обаче имаше Андрю Нембхърд, тъй като негов успешен шут отвъд дъгата тласна „пешеходците“ да се оттеглят при 48:47 в съблекалнята.

ANDREW NEMBHARD FOR THE LEAD TO END THE HALF



It's a ONE-POINT GAME at the break of GAME 7 on ABCpic.twitter.com/HZQw2ydHwB — NBA (@NBA) June 23, 2025

Соловите прояви на Гилджъс-Алекзандър, Холмгрен и Уилямс, както и заздравяването на защитата, окрили Тъндър не само към обрата, а и към едноличното водачество на старта на третата част. Ти Джей МакКонъл влезе в ролята на спасител в опитите си да съживи Пейсърс, но тимът от щата Оклахома бе под пара по пътя към 13-точков актив след 36 минути игрово време.

SHAI TRIPLE.

CHET TRIPLE.

JDUB TRIPLE.



Big-time shooting from OKC in GAME 7 to open up a 9-point leadpic.twitter.com/OJUTRMrxi7 — NBA (@NBA) June 23, 2025

В заключителната четвърт домакините започнаха да дават заявка за пълна доминация и изглеждаше, че са обезоръжили своя съперник. Бенедикт Матърин отказа да развее бялото знаме и почти собственоръчни се погрижи отборът от щата Индианополис да си остави последни надежди за връщане в игра. Все пак Гилджъс-Алекзандър и Уилямс довършиха започнатото за „гръмотевиците“ във финалните акорди.

SGA TRIPLE FOR 25 POINTS



The #KiaMVP is WILLING the Thunder in Game 7!



OKC leads in 4Q on ABCpic.twitter.com/tiDjZbTakK — NBA (@NBA) June 23, 2025

Шей Гилджъс-Алекзандър отново затвърди своята роля на големия лидер за Оклахома, този път със своите 29 точки, 5 борби и 12 асистенции. Джейлън Уилямс се разписа с 20 точки, Чет Холмгрен се отчете с 18 и 8 овладени под двата ринга топки, Алекс Карузо и Кейсън Уолъс отбелязаха по 10.

Бенедикт Матърин увенча своето представяне за Индиана с 24 точки и 13 борби. Паскал Сиакам и Ти Джей МакКонъл отбелязаха по 16 точки, като вторият остави срещу името си и 6 овладени под двата ринга топки. Андрю Нембхърд финишира с 15 точки, 5 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.