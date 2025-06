Без изненади в Драфта на НБА

Тазгодишният Драфт в НБА премина без изненади. Очаквано в „Баркли Сентър“, Ню Йорк Далас Маверикс се спря на Купър Флаг. Както е известно, тимът от щата Тексас имаше право да избира първи в подбора и взе тежкото крило, което остави страхотни впечатления през миналия сезон с Дюк в колежанското първенство на САЩ.

With the 1st pick of the NBA Draft, the @dallasmavs select Cooper Flagg (@Cooper_Flagg)!



2025 #NBADraft presented by State Farm LIVE on ABC & ESPN! pic.twitter.com/dBZoPVedj8 — NBA (@NBA) June 26, 2025

Сан Антонио Спърс също не изненада в своя избор. „Шпорите“ бяха под №2 и избраха Дилън Харпър. Гардът идва след отличен сезон в Рутгърс Юнивърсити.

With the 2nd pick of the NBA Draft, the @spurs select Dylan Harper (@dy1anharper)!



2025 #NBADraft presented by State Farm LIVE on ABC & ESPN! pic.twitter.com/03ZPuxGrLW — NBA (@NBA) June 26, 2025

Третият пик бе за Хюстън Рокетс. „Ракетите“ се спряха на Ви Джей Еджкомб – младши от Бейлър Юнивърсити. Подобно на Флаг и Харпър, бахамският гард прекара само един сезон в Първа дивизия при колежаните.

With the 3rd pick of the NBA Draft, the @sixers select VJ Edgecombe (@vj_edgecombe)!



2025 #NBADraft presented by State Farm LIVE on ABC & ESPN! pic.twitter.com/5kUa5MlLqF — NBA (@NBA) June 26, 2025

Под №4 бе избран Кон Нюпъл от Дюк, като той ще се подвизава в състава на Шарлът Хорнетс, докато Юта Джаз имаше правото да избира пети и ще гласува доверие на Ейс Бейли, който също игра един сезон в Рутгърс Юнивърсити.

