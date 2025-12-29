Константин Костадинов със солидно представяне в загуба на Андора срещу Валенсия

Националът Константин Костадинов се представи на ниво за новия си отбор Морабанк Андора при поражението като гост на Валенсия със 79:84 в двубой от 12-ия кръг на испанското баскетболно първенство за мъже.

Костадинов се отчете с 10 пункта и 3 борби за 18 минути на терена за гостите.

Баскетболистите на Морабанк Андора изиграха отлична втора четвърт и натрупаха аванс от 13 точки на почивката - 45:32, но след силна трета част домакините се доближиха на 4 точки - 53:57 преди последните 10 минути. В тях Валенсия осъществи обрат и се поздрави с успеха в края.

За победителите най-резултатен беше Бранку Бадио с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция.

В следващия си мач от шампионата на Испания Морабанк Андора приема тима на Форка Лейда на 2 януари.