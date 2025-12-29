БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Черно море надви Рилски спортист в последния мач в НБЛ за годината

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

"Моряците" спечелиха домакинството си на шампиона.

Черно море Чавдар Костов Рилски спортист
Снимка: БТА
Слушай новината

Черно море победи Рилски спортист със 77:73 (21:21, 18:11, 22:25, 16:16) в последния мач от 14-ия кръг на Националната баскетболна лига и последния шампионатен мач за годината.

Срещата в Двореца на културата и спорта във Варна започна с тройка на родения в морската столица Александър Янев, който защитава екипа на самоковци. Домакините отговориха със серия от 11 поредни точки, дело на Ламонт Уест, Джелани Уотсън-Гейл и Георги Боянов. Шампионите възобновиха равенството при 15:15 с три точни изстрела от наказателната линия на Чавдар Костов. Двата отбора се оттеглиха при равенство след първите 10 минути игра, след тройка на Красимир Петров и 21:21.

По подобие на първата четвърт "моряците" показаха по-ефективна стрелба от игра от своя опонент и на почивката имаха преднина от 7 точки, след кошове на Алонзо Гафни, Венцислав Петков, Джелани Уотсън-Гейл и Ламонт Уест.

Третата част започна с 8 поредни точки на гостите, след тройки на Майкъл Едуардс, Алън Арнет кош на Христо Бъчков. Възпитаниците на Васил Евтимов отговориха с 5 поредни пункта, дошли от стрелби на Ламонт Уест и Николай Стоянов. Носителите на Суперкупата на България поведоха с 8 точки с поднасяне на Николай Стоянов, но противникът намали изоставането си на 4 точки преди заключителните 10 минути на двубоя.

В последната четвърт варненци поведоха с 9 точки след кош от фаул на Алонзо Гафни. Две минути и половина преди края самоковци намалиха изоставането си на точка след тройка на Александър Георгиев. Варненци показаха по-здрави нерви и по-точен мерник в края на сблъсъка и се поздравиха с успеха.

Най-резултатен бе Майкъл Едуардс с 20 точки. Американецът записа най-резултатния си двубой в шампионата. За победителите най-резултатен е Ламонт Уест с 18 пункта, а Алонзо Гафни завърши с дабъл-дабъл след 13 точки и 11 борби.

Рилски спортист остава на второто място в класирането с актив от 10 победи и 3 загуби. Черно море заема третата позиция със същия актив.

#НБЛ 2025/2026 #БК Черно море Тича #БК Рилски Спортист #Национална баскетболна лига

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Баскетбол

Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Академик привлече нов чуждестранен баскетболист Академик привлече нов чуждестранен баскетболист
Чете се за: 01:22 мин.
Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО) Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 04:47 мин.
Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015 Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015
Чете се за: 04:02 мин.
Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия
Чете се за: 01:17 мин.
Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ