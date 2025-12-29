Черно море надви Рилски спортист в последния мач в НБЛ за годината

Черно море победи Рилски спортист със 77:73 (21:21, 18:11, 22:25, 16:16) в последния мач от 14-ия кръг на Националната баскетболна лига и последния шампионатен мач за годината.

Срещата в Двореца на културата и спорта във Варна започна с тройка на родения в морската столица Александър Янев, който защитава екипа на самоковци. Домакините отговориха със серия от 11 поредни точки, дело на Ламонт Уест, Джелани Уотсън-Гейл и Георги Боянов. Шампионите възобновиха равенството при 15:15 с три точни изстрела от наказателната линия на Чавдар Костов. Двата отбора се оттеглиха при равенство след първите 10 минути игра, след тройка на Красимир Петров и 21:21.

По подобие на първата четвърт "моряците" показаха по-ефективна стрелба от игра от своя опонент и на почивката имаха преднина от 7 точки, след кошове на Алонзо Гафни, Венцислав Петков, Джелани Уотсън-Гейл и Ламонт Уест.

Третата част започна с 8 поредни точки на гостите, след тройки на Майкъл Едуардс, Алън Арнет кош на Христо Бъчков. Възпитаниците на Васил Евтимов отговориха с 5 поредни пункта, дошли от стрелби на Ламонт Уест и Николай Стоянов. Носителите на Суперкупата на България поведоха с 8 точки с поднасяне на Николай Стоянов, но противникът намали изоставането си на 4 точки преди заключителните 10 минути на двубоя.

В последната четвърт варненци поведоха с 9 точки след кош от фаул на Алонзо Гафни. Две минути и половина преди края самоковци намалиха изоставането си на точка след тройка на Александър Георгиев. Варненци показаха по-здрави нерви и по-точен мерник в края на сблъсъка и се поздравиха с успеха.

Най-резултатен бе Майкъл Едуардс с 20 точки. Американецът записа най-резултатния си двубой в шампионата. За победителите най-резултатен е Ламонт Уест с 18 пункта, а Алонзо Гафни завърши с дабъл-дабъл след 13 точки и 11 борби.

Рилски спортист остава на второто място в класирането с актив от 10 победи и 3 загуби. Черно море заема третата позиция със същия актив.