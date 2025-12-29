БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Гардът дебютира в лигата през сезон 2024/2025.

сейбън лий сменя олимпиакос анадолу ефес
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският гард на гръцкия Олимпиакос Сейбън Лий ще се присъедини към турския Анадолу Ефес, информира специализираното издание BasketNews.net.

26-годишният баскетболист ще играе за гранда от Истанбул до края на сезон 2025/2026, въпреки че имаше договор с Олимпиакос до 2027 година.

Лий записа 11 мача в Евролигата през настоящия сезон с екипа на гръцкия отбор, от който част е и българинът Александър Везенков. Гардът отбеляза средно по 3.4 точки и 1.4 асистенции.

През миналия сезон Сейбън Лий постигна средно 4.5 точки, 1.9 борби и 2.0 асистенции.

Американецът дебютира в Евролигата с израелския Макаби Тел Авив през сезон 2024/2025, а преди това игра в Турция за състава на Маниса Баскет.

#Евролига 2025/26 #БК Анадолу Ефес #БК Олимпиакос

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Евролига

Реал Мадрид нанесе шеста поредна загуба на Париж баскет в Евролигата
Реал Мадрид нанесе шеста поредна загуба на Париж баскет в Евролигата
Реал Мадрид, Олимпия Милано и Валенсия постигнаха домакински победи в Евролигата Реал Мадрид, Олимпия Милано и Валенсия постигнаха домакински победи в Евролигата
Чете се за: 03:45 мин.
Олимпиакос привлича гард с над 400 мача в НБА Олимпиакос привлича гард с над 400 мача в НБА
Чете се за: 00:50 мин.
Партизан и Монако постигнаха домакински победи в Евролигата Партизан и Монако постигнаха домакински победи в Евролигата
Чете се за: 03:50 мин.
Проливен дъжд в Южна Гърция отложи срещата между Олимпиакос и Фенербахче Проливен дъжд в Южна Гърция отложи срещата между Олимпиакос и Фенербахче
Чете се за: 00:52 мин.
Апоел Тел Авив ще посрещне Цървена звезда в Израел Апоел Тел Авив ще посрещне Цървена звезда в Израел
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ