Тежка контузия за звезда на Индиана

Индиана Пейсърс получи нов тежък удар в последните часове. След като отстъпиха в спора за титлата в НБА, очаквано „пешеходците“ загубиха един от своите лидери за дълъг период от време. На разположение на тима от щата Индианополис в близко бъдеще няма да бъде Тайриз Халибъртън, съобщава Шамс Чарания от ESPN. Информацията на известния журналист гласи, че гардът е със скъсано ахилесово сухожилие на десния крак.

Breaking: Indiana Pacers star Tyrese Haliburton sustained a torn right Achilles tendon in Game 7 against Oklahoma City, sources tell ESPN. Haliburton played through a calf strain in the same leg during the NBA Finals for an opportunity to win a championship. pic.twitter.com/7pr3z2Lubq