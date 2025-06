Оклахома взе верните решения по пътя към ключовия успех срещу Индиана (ВИДЕО)

Оклахома Сити Тъндър отново изравни силите в спора за титлата в НБА. Селекцията на Майк Дейно се наложи драматично срещу Индиана Пейсърс със 111:104 в четвъртата финална среща, изиграна в "Гейнбридж Фийлдхаус". "Гръмотевиците" се намираха в трудна ситуация по време на второто полувреме, когато изоставаха с двуцифрен пасив, но в заключителната четвърт намериха сили да обърнат състава на Рик Карлайл и да изкопчат ценния успех.

По този начин Тъндър постави равенство в серията срещу "пешеходците" за 2-2 победи. Финалите се местят на територията на Оклахома, като петият мач е планиран за 17 юни (вторник).

Откриващите минути преминаха главно при размяната на серии. Домакините често взимаха надмощие чрез Паскал Сиакам, Майлс Търнър и Оби Топин, докато от другата страна Джейлън Уилямс, Чет Холмгрен и Лугенц Дорт имаха с какво да отговорят. Надлъгването излезе на преден план, а в края на встъпителния период „пешеходците“ си издействаха аванс от точка.

Промяната не настъпи и в хода на втората част, като Шей Гилджъс-Алекзандър и Ти Джей МакКонъл влязоха в ролята на основни реализатори. Кратка серия, подхваната от Тайрийз Халибъртън и Сиакам, предостави възможността на Пейсърс да приключат статуквото и да се оттеглят в съблекалнята при 60:57.

Андрю Нембхърд и Сиакам, както и по-солидното лице в дефанзивен план, предостави възможността на тимът от Индианаполис да се настани трайно на лидерската позиция на старта на третата част. Верните решения на „гръмотевиците“ в офанзивен план започнаха да се изчерпват, въпреки че Уилямс се зае със задачата да реализира, а Оби Топин се погрижи домакините да си извоюват 7-точков актив след 36 минути игра.

Холмгрен и Уилямс напомниха за себе си при откриването на заключителната четвърт, за да могат Тъндър да намерят пътя към равенството. Тайрийз Халибъртън пое задачата да върне лидерството на „пешеходците“, но Гилджъс-Алекзандър отвърна на удара и отборът от Оклахома заслужи обрата за плюс 4 точки с 44 секунди, оставащи на часовника. До финалната сирена домакините изпаднаха в нокдаун и не намериха изход, което улесни задачата на гостите.

