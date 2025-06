Индиана отново поведе в големия финал на НБА

Индиана Пейсърс си върна предимството в големия финал на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. В мач №3, който беше и първо домакинство на баскетболистите на Рик Карлайл, "пешеходците" се наложиха със 116:107 над Оклахома Сити Тъндър и водят отново в серията с 2-1 успеха.

Индиана вече е само на две победи от първи "Лари О'Брайън" трофей в своята история, а мач №4 отново е в Индианаполис на 14 юни, събота, от 03:30 ч. българско време.

Също както предишните две срещи от финалната серия, Оклахома Сити стартира по-добре и остана на границата на двуцифрения аванс на няколко пъти. "Пешеходците" успяваха да лимитират голямата звезда на съперника Шей Гилджъс-Александър, но нападението на гостите този път беше задвижено от силната игра в подкошието на Чет Холмгрен и точните стрелби от тройката на Лу Дорт.

JDub with the slick dime ‍



Chet up to 12 points in the 1st! pic.twitter.com/ZeTGwcRjm6 — NBA (@NBA) June 12, 2025

С влизането на Ти Джей МакКонъл и Бенедикт Матурин Индиана заигра на по-високо темпо и още в началото на втората четвърт осигуриха първо водачество на своя тим при 37:36. Пейката на домакините беше значително по-резултатна от тази на "гръмотевиците", което направи разликата между двата отбора. МакКонъл задушаваше играчите на съперника и спираше още в зародиш техните нападения със своите 3 откраднати топки, докато Матурин поведе колоната на реализаторите за своя тим с 14 точки. Оклахома Сити оставаше конкурентоспособен, особено с импулса в играта на Гилджъс-Александър към края, но 40-те точки на Индиана Пейсърс във втория период му бяха достатъчни да се оттегли на почивката при резултат 64:60 в негова полза.

BENNEDICT MATHURIN IS ON FIRE



14 PTS in the 2Q alone!!!



Game 3 on ABC pic.twitter.com/jKWrvzNULK — NBA (@NBA) June 12, 2025

Паузата явно се отрази добре на "гръмотевиците" и особено на Джейлън Уилямс, чиито 6 точки в началото на третата четвърт върнаха предимството в тяхна полза. Битката за пълномощие се завърза още повече, като настъпи период, в който двата тима разменяха водачеството помежду им. Двата звездни гарда на паркета Тайрийз Халибъртън и Шей Гилджъс-Александър дадоха всичко от себе си, за да наклонят везните в полза на своя отбор, но в крайна сметка забивка и стрелба от наказателната линия на Холмгрен, както и тройка на Уилямс, осигуриха аванс от пет точки за Оклахома Сити преди последните 12 минути - 89:84.

JDUB BEATS THE 3RD QUARTER BUZZER pic.twitter.com/BrmxGzcyzD — NBA (@NBA) June 12, 2025

Магията на Матурин и МакКонъл отново вдигна на крака публиката в "Гейнбридж Фийлдхаус", връщайки предимството на домакините при оставащи 8 минути игра. Ритъмът в играта на "гръмотевиците" бе нарушен в последната четвърт, от което Индиана се възползва на максимум и постепенно покачваше аванса си с течение на периода. Огромни заслуги за това имаше и защитата на "пешеходците", която драстично вдигна нивото и блокираше всяка възможност на съперника. Оклахома Сити Тъндър получи възможност да се върне в двубоя, но не се възползва на максимум от нея, вкарвайки само 3 от общо 6 наказателни удара в последните секунди, а точка на спора сложи Паскал Сиакам за крайното 116:107.

MYLES TURNER LOCKS UP ON DEFENSE



THE PACERS LEAD SEEKING A 2-1 SERIES LEAD ON ABC!! pic.twitter.com/thpZbQ64ZP — NBA (@NBA) June 12, 2025

Бенедикт Матурин завърши срещата с нов личен рекорд за точки в плейофите - 27, Тайрийз Халибъртън остана на само една борба от "трипъл-дабъл" - 22 точки, 9 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции, а Паскал Сиакам се отличи с 21 точки.

HALIBURTON DOES IT ALL FOR INDY!



️ 22 PTS

️ 11 AST

️ 9 REB

️ 2 STL

️ 4 3PM



Guides the @Pacers to a 2-1 series lead in the #NBAFinals presented by @YouTubeTV. pic.twitter.com/triaern6Ru — NBA (@NBA) June 12, 2025

Звездното трио на гостите мина кота 20, но това в крайна сметка се оказа недостатъчно. Джейлън Уилямс бе най-резултатен с 26 точки, следван от Шей-Гилджъс Александър с 24 и 8 борби, а Чет Холмгрен се отчете с "дабъл-дабъл" - 20 точки и 10 овладени под двата ринга топки.