Мощта на Лейкърс обезоръжи Мемфис (ВИДЕО)

Лос Анджелис Лейкърс си припомни вкуса на успеха в НБА на бърза ръка. Селекцията на Джей Джей Редик подчини Мемфис Гризлис със 134:127 в среща, изиграна във „ФедЕкс Форум“. „Езерняците“ държаха съдбата в ръцете си до голяма степен, но в заключителната четвърт допуснаха обрат и до края трепериха, като в крайна сметка оцеляха, нанасяйки второ поредно поражение на „гризлитата“ отвъд океана.

По този начин калифорнийският тим продължава взе предимство пред своя съперник във временното класиране на Западната конференция, намирайки се четвъртото място с 45 победи и 29 загуби, докато отборът от щата Тенеси заема петата позиция с 44 успеха и 30 поражения.

Откриващите минути се превърнаха в надстрелване. Постепенно Леброн Джеймс, Лука Дончич и Остин Рийвс поставиха гостите на лидерската позиция. Джа Морант бе най-големият лъч надежда в нападение за домакините, но Гейб Винсънт се намеси и „езерняците“ си издействаха разлика от 11 точки в края на встъпителния период.

Точните мерници на Винсънт, Джеймс и Рийвс направиха така, че калифорнийският тим намери пътя към още по-солидна разлика в хода на втората част. Въпреки че Дезмънд Бейн, Скоти Пипън – младши и Зак Иди позволиха на „гризлитата“ да си стъпят на краката, Дончич и Джеймс имаха последната дума, което бе достатъчно за Лейкърс да се оттеглят в съблекалнята при 72:61.

Джеймс и Дончич се заеха с мисията да диктуват събитията на паркета при откриването и на второто полувреме, като това даде предпоставки на гостите да не изпуснат водачеството. Нов щурм, дело на Морант, Пипън – младши и Бейн, върнаха надеждите на Гризлис, но Рийвс напомни за себе си и „езерняците“ си извоюваха 3-точков актив след 36 минути игрово време.

Усилията на отбора от щата Тенеси се увенчаха с успех в откриващите моменти на заключителната четвърт, когато пълният обрат бе провокиран със съдействието на Джарън Джаксън – младши и Морант. Джеймс и Дончич отново влязоха в ролята на спасители за калифорнийския тим. Джейлън Уелс остави интригата жива за Гризлис, но Руи Хачимура и Рийвс довършиха започнатото за „езерняците“ във финалните акорди.

Остин Рийвс окрили Лейкърс със своите 31 точки, 7 борби, 8 асистенци и 5 успешни стрелби от далечна дистанция. Лука Дончич го последва с 29, 8 овладени под двата ринга топки и 9 завършващи подавания. Леброн Джеймс остави срещу името си 25, 6 овладени под двата коша топки и 8 завършващи паса. Гейб Винсънт се разписа с 15 точки и 4 тройки, Руи Хачимура добави 13, Дориън Фини-Смит наниза 11.

Дезмънд Бейн отговори за Мемфис с 29 точки, 6 асистенции и 5 успешни стрелби от далечна дистанция. Джарън Джаксън – младши приключи с 24 точки, Джа Морант финишира с 22 и 10 завършващи подавания. Скоти Пипън – младши наниза 16, Зак Иди има 14 точки и 11 овладени под двата коша топки, Джейлън Уелс вкара 11.

На 1 април (вторник) Лейлърс ще домакинстват на Хюстън Рокетс, Докато за Мемфис ще влезе в ролята на домакин срещу Бостън Селтикс в същия ден.