Джош Гиди разплака Лейкърс отново с кош зад центъра

Чикаго Булс (33-40) победи ЛА Лейкърс (44-29) за втори път в рамките на пет дни в Националната баскетболна асоциация. Двете легендарни организации си спретнаха инфарктен завършек на срещата в "Юнайтед Център", като в герой за "биковете" отново се превърна Джош Гиди. При 117:116 в полза на съперника и оставащи 3.3 секунди австралиецът стори немислимото и пробва късмета си със стрелба зад центъра, която влезе в коша на "езерняците" със сирената и оформи крайното 119:117.

The Bulls radio call of the entire chaotic final sequence, by broadcasters Chuck Swirsky and Bill Wennington https://t.co/16kA5lBvW9 pic.twitter.com/fSaIXOeETS — NBA (@NBA) March 28, 2025

Чикаго вече има 9 успеха в последните си 11 срещи и е един от отборите в най-добра форма. Лейкърс пък допускат загуба за четвърти път в рамките на 5 двубоя.

Индиана Пейсърс (43-30) подобри рекорда си за най-много отбелязани точки в един мач, след като разгроми Вашингтон Уизърдс (16-57) в столицата със 162:109.

HISTORY FOR THE PACERS ON THE SCOREBOARD!!



162 PTS (franchise record & most by any team this season)

48 AST (most by any team this season)

27 3PM (franchise record) pic.twitter.com/xc4GfkgPQZ — NBA (@NBA) March 28, 2025

Цели девет баскетболисти вкараха повече от 10 точки, като най-резултатен бе звездата на "пешеходците" Тайрийз Халибъртън с 29.

Далас Маверикс (36-38) вече е 3-0 с новата си звездна покупка Антъни Дейвис. Действащият вицешампион неутрализира 35-те точки на Паоло Банкеро и надделя над Орландо Меджик (35-39) като гост със 101:92.

Лидерите в двете конференции също постигнаха победи. Първенецът на Изток Кливланд Кавалиърс (59-14) се справи със Сан Антонио Спърс (31-41) без Виктор Уембаняма и Де'Арън Фокс със 124:116 у дома, докато водачът на Запад Оклахома Сити Тъндър (61-12) не изпита проблеми при домакинството си на Мемфис Гризлис (44-29) и триумфира със 125:104.

Shai Gilgeous-Alexander put on another scoring CLINIC in the OKC's 8th straight victory!



️ 37 PTS

️ 6 AST

️ 3 STL



It's his 66th consecutive 20+ PT game & his 46th 30+ PT game of the season! pic.twitter.com/B0CDSwRONU — NBA (@NBA) March 28, 2025

В другите мачове от програмата в четвъртък вечер на НБА Маями Хийт (32-41) победи със 122:112 Атланта Хоукс (35-38) у дома, Хюстън Рокетс (48-26) надделя над Юта Джаз (16-58) като гост със 121:110 и вече има 11 успеха в последните си 12 срещи, докато Сакраменто Кингс (36-37) се справи с лекота при домакинството си на Портланд Трейл Блейзърс (32-42) със 128:107.