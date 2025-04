Къри и Голдън Стейт с първа победа през сезона срещу ЛеБрон и Лейкърс

Голдън Стейт Уориърс (45-31) постигна първа победа този сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада срещу ЛА Лейкърс (46-30) със 123:116 като гост. Двата отбора се намират съответно на петото и четвъртото място в Западната конференция и ако запазят позициите си, ще се изправят един срещу друг в първия кръг на плейофите.

Седемкратните шампиони на НБА вече са с 20 успеха от 24 срещи, откакто бяха подсилени от Джими Бътлър и вече са само на една победа от днешния си съперник.

Стеф Къри открадна светлината на прожекторите със своите 37 точки, а младият гард Брандън Поджемски добави 28 с 8 успешни стрелби зад дъгата и 8 борби.

STEPH & LEBRON PUT ON A SHOW IN LA



Curry: 37 PTS (25 in 2H), 4 3PM, 6 AST

James: 33 PTS (10-15 FGM), 5 3PM, 9 AST@warriors pulled out the DUB making it 4 in a row! pic.twitter.com/0qTxx2mY5H — NBA (@NBA) April 4, 2025

105 от 116-те точки на "езерняците" бяха отбелязани от четирима баскетболисти. ЛеБрон Джеймс реализира 33 и добави 9 асистенции, Остин Рийвс се отличи с 31 и 9 тройки, Руи Хачимура отбеляза 24, докато Лука Дончич записа слаб двубой и се отчете с едва 19, 8 овладени под двата ринга топки и 7 завършващи подавания.

Милуоки Бъкс (42-34) записа успех при визитата на страдащия Филаделфия Севънтисиксърс (23-54) със 126:123. Двубоят бе белязан от историческото постижение на Янис Антетокумпо, който стана първият играч с 35+ точки, 20+ асистенции и 15+ борби, завършвайки с 35, 20 и 17 съответно.

GIANNIS IS THE FIRST PLAYER IN NBA HISTORY TO RECORD THIS STAT LINE



35 PTS

20 AST

17 REB pic.twitter.com/pMAh4dXGz2 — NBA (@NBA) April 4, 2025

За домакините Адем Бона бе най-резултатен с 28 точки, а Куентин Граймс добави "дабъл-дабъл" - 24 точки и 10 асистенции.

Мемфис Гризлис (45-32) официално сложи край на надеждите на Маями Хийт (35-42) за място в Топ 6 на Източната конференция, след като се наложи със 110:108 като гост. Това бе и първи успех под ръководството на новия старши треньор Туомас Ийсало.

Победният кош със сирената отбеляза Джа Морант, който отново се замеси в скандал, след като за втори пореден мач имитира стрелба с оръжие. Гардът прекъсна серията от четири поредни загуби на "гризлитата" със своите 30 точки.

30 POINTS AND A #TissotBuzzerBeater



Ja and the @memgrizz move from 8th to 6th and now hold the last guaranteed postseason spot! pic.twitter.com/IYrMeojp8f — NBA (@NBA) April 4, 2025

Най-резултатен на паркета бе Тайлър Хиро с 35 точки и 9 борби, а Бам Адебайо добави още 26 точки за "горещите".

Минесота Тимбъруулвс (45-32) продължава да преследва място в челната шестица на Запад след успеха със 105:90 при гостуването си на Бруклин Нетс (25-52).

Финалистът в Западната конференция от миналия сезон претръпна за момент, когато неговата звезда Антъни Едуардс напусна паркета с травма в глезена, но той се върна във второто полувреме и завърши с 28 точки.

Руди Гобер добави 21 точки и 18 борби за победата.

Ник Клакстън бе най-резултатен за домакините със 17 точки.

В останалите срещи Паоло Банкеро поведе Орландо Меджик (38-40) със своите 33 точки и 18 борби до успех при гостуването си в столицата срещу Уизърдс със 109:97, а Портланд Трейл Блейзърс (34-43) победи Торонто Раптърс като гост със 112:103.