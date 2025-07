След над 3 часа и половина тенис Григор Димитров се наложи над Корентен Муте на Уимбълдън

Григор Димитров победи Корентен Муте със 7:5, 4:6, 7:5, 7:5 в мач от втория кръг на Уимбълдън. Първата ракета на България се наложи над 26-годишния френски левичар, 69-и в световната ранглиста, и се класира за третия кръг на Откритото първенство на Великобритания.

Поставеният под №19 в схемата българин стигна до успеха след 3 часа и 40 минути игра.

Димитров започна великолепно мача и поведе с 3:0, но Муте успя да изравни за 5:5. Българинът взе убедително следващото си подаване и с нов брейк затвори първия сет със 7:5.

Французинът проби още в първия гейм на втората част, като друг брейк нямаше в този сет и Муте изравни след 6:4.

Третата част се разви огледално на първата. Димитров поведе с ранен пробив за 3:1, но Муте успя да възобнови равенството за 5:5. Григор поведе с 6:5, а след това направи нов брейк за крайното 7:5.

Димитров проби за 2:0 в четвъртия сет, но опонентът му спечели следващите два гейма. Българинът пропусна две точки за нов пробив при 4:3, но стигна до решителен брейк в гейм №12 и триумфира с победата.

