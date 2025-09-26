БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания

Николай Кръстев от Николай Кръстев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Запази
сащ налагат санкции сръбската петролна компания
Снимка: БТА
Слушай новината

Президента на Сърбия Александър Вучич съобщи, че САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания НИС от 1 октомври, предаде белградското издание "Политика". Вучич съобщи новината от Ню Йорк, където участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Санкциите бяха предложени от администрацията на президента на САЩ Джо Байдън в края на 2024 година. Сръбската компания НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ заради връзката си с руската компания "Газпромнефт", която е под западни санкции заради кремълската инвазия в Украйна.

"Газпром", според данни на Белградската фондова борса, се е оттеглила от собствеността си в петролната компания на западната ни съседка НИС, след като акциите ѝ бяха поети от друга руска компания "Интелиджънс“. Санкциите досега бяха отлагани шест пъти от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Александър Вучич преди дни проведе среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, където темата беше сред обсъжданите. Сръбският президент коментира още, че страната му ще плати висока цена, защото руснаците са мажоритарен собственик на НИС.

"Така че, за да бъдем абсолютно ясни и за да стане абсолютно ясно на всички наши граждани – ние бяхме изключително коректни към нашите руски и американски партньори", заяви още Вучич.

Той прогнозира, че ще има проблем с изплащането на заплатите на служителите на НИС, както и с всички други транзакции, тъй като никоя банка няма да иска да сътрудничи с компания, която е под санкции на САЩ.

"Предстои ни трудно време и тежка зима. Ще направим всичко възможно гражданите да имат топла зима в домовете си и да не се тревожат за горивото за автомобилите си, включително тези, които шофират камиони. А всичко останало ще бъде много, много по-трудно", подчерта още той.

#петролна компания #Сърбия #САЩ #Александър Вучич

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
1
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
2
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
3
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
5
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
6
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Балкани

Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол
Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол
Президентът на РСМ пред ООН: Договорът с България не съдържа разпоредби за конституционни промени Президентът на РСМ пред ООН: Договорът с България не съдържа разпоредби за конституционни промени
Чете се за: 00:40 мин.
Земетресение с магнитуд 4,4 беше регистрирано в Източна Турция Земетресение с магнитуд 4,4 беше регистрирано в Източна Турция
Чете се за: 00:27 мин.
Ройтерс: Повреди в електропреносната мрежа са причина за голяма част от пожарите в Гърция Ройтерс: Повреди в електропреносната мрежа са причина за голяма част от пожарите в Гърция
Чете се за: 02:10 мин.
Графити артисти от цял свят преобразяват стари сгради в Косово Графити артисти от цял свят преобразяват стари сгради в Косово
Чете се за: 00:42 мин.
Мечка нападна овцеферма в Северна Гърция Мечка нападна овцеферма в Северна Гърция
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър са в Брезник заради водната криза Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър са в Брезник заради водната криза
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ