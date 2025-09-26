САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания

Президента на Сърбия Александър Вучич съобщи, че САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания НИС от 1 октомври, предаде белградското издание "Политика". Вучич съобщи новината от Ню Йорк, където участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Санкциите бяха предложени от администрацията на президента на САЩ Джо Байдън в края на 2024 година. Сръбската компания НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ заради връзката си с руската компания "Газпромнефт", която е под западни санкции заради кремълската инвазия в Украйна.

"Газпром", според данни на Белградската фондова борса, се е оттеглила от собствеността си в петролната компания на западната ни съседка НИС, след като акциите ѝ бяха поети от друга руска компания "Интелиджънс“. Санкциите досега бяха отлагани шест пъти от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Александър Вучич преди дни проведе среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, където темата беше сред обсъжданите. Сръбският президент коментира още, че страната му ще плати висока цена, защото руснаците са мажоритарен собственик на НИС.

"Така че, за да бъдем абсолютно ясни и за да стане абсолютно ясно на всички наши граждани – ние бяхме изключително коректни към нашите руски и американски партньори", заяви още Вучич.

Той прогнозира, че ще има проблем с изплащането на заплатите на служителите на НИС, както и с всички други транзакции, тъй като никоя банка няма да иска да сътрудничи с компания, която е под санкции на САЩ.