Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни

Вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов са в Брезник заради тежката водна криза, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува кабинетът, че министрите не са на терен, за да работят по справяне с проблемите в сектора.

Зафиров и Иванов разговаряха с кмета на града, чиито жители страдат от водна криза месеци наред. Заради открит манган, арсен и ешерихия коли във водата по чешмите на хората е забранено използването на водата не само за пиене и готвене, но и за миене и къпане. Жителите на Брезник споделят, че положението става все по-нетърпимо, ето защо и няколко пъти излизаха на протест.

Атанас Зафиров, вицепремиер: "Голяма част от проблемите, които виждаме тук, те са наследени, те са трупани през годините. Липсвала е политическа воля за тяхното решение. Сега държавата е в готовност да реши тези трупани с годините проблеми. Не е време да се търсят вини, не е време да се търсят отговорности, време е за решения. Има решение, предстоят много разговори с отговорните институции, но ще го направим достатъчно решително, за да има позитивни решения."

снимки: Милена Кирова, БНТ

Регионалният министър обясни, че до дни манганът ще бъде изолиран.

Иван Иванов – министър на регионалното развитие и благоустройството: "Брезник е един от най-потърпевшите от климатичните промени, защото тук основно е липсата на водоизточници. Община Брезник може да бъде вземана за пример по отношение на това как се използват средствата по така наречената общинска инвестиционна програма, защото тук над 90% от проектите на общината са именно за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние. Кметът проявява разбиране. Към момента инвестираме 2,6 млн. лева тук в подмяна на водопроводната мрежа, проблемът основно е ситуиран в града. В населените места около Брезник този проблем не съществува. Язовир "Красава" е основният водоизточник на града и водите му са драстично спаднали. Има наситеност на манган. В следващите дни този манган ще бъде изолиран, въпросът е да осигурим допълнителни количества вода, за да спре този режим. Коментираме възможностите за нови водоизточници, както и почистване на съществуващите такива, защото са в лошо състояние. Това е основната задача на новото ръководство на ВиК - Перник. Предишното ръководство не показваше задоволителни резултати, ние ще бъдем безкомпромисни в това отношение."

Министър Иванов призова кметовете да бъдат инициативни в проектите за смяна на водопроводната мрежа, за да бъдат решавани проблемите навреме.

"Кметът е разработил нови водоизточници, които буквално до седмица ще бъдат пуснати в експлоатация, първият вече работи. Ще се изолира водата от язовира, която носи манган в чешмите, за да може хората да получат качествена вода. Необходими са около 30 литра в секунда, за да се излезе от режим в община Брезник. Ще положим всички усилия, ще пратя лично тук ръководството на ВиК холдинга, за да подпомагат тази дейност."

снимка: БТА/Архив

На въпрос на БНТ до кога ще продължи водният режим в Брезник регионалният министър отговори: