Леброн Джеймс остава лоялен на Лейкърс

Настроението в Лос Анджелис Лейкърс сигурно е приповдигнато. Причината е, че пътищата на „езерняците“ и Леброн Джеймс няма да се разделят в близко бъдеще. Лидерът на калифорнийци активира своята опция в договора си за следващия сезон на стойност 52.6 милиона долара. Информацията идва от агенцията на играча Рич Пол, който е известил Шамс Чарания от ESPN. Така ветеранът е на път да задмине Винс Картър за най-много сезони в историята на НБА, като следващият ще бъде под №23.

