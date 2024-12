Кливланд приземи Милуоки обратно на земята в НБА

Кливланд Кавалиърс (24-4) записа седмата си от общо осем мача победа и удължи престоя си на върха в Източната конференция на НБА. Селекцията на Кени Аткинсън успокои страстите на спечелилия НБА Къп Милуоки Бъкс (14-12) и спечели със 124:101 у дома.

Липсата на втората голяма звезда на "елените" Деймиън Лилард, който не пътува с отбора заради контузия в десния прасец, си пролича от самото начало, като силните изяви на Янис Антетокумпо не бяха достатъчни да оборят силния тим от Кливланд.

Донован Мичъл се отличи с 27 точки за успеха на Кавалиърс, а неговият партньор гард Дариъс Гарланд се отчете с 16. Еван Мобли и Дийн Уейд добавиха по още 15.

Гръцкия чудак бе най-резултатен на паркета, въпреки поражението, и завърши с "дабъл-дабъл" - 33 точки и 14 борби. Крис Мидълтън добави 14 точки от пейката, показвайки по-добра форма с всеки един мач от завръщането му, а Брук Лопес добави 10.

Финалистът в НБА Къп Оклахома Сити Тъндър (22-5) се върна на правилния път, побеждавайки Маями Хийт (13-12) със 104:97 като гост. Това бе седма поредна победа за "гръмотевиците" в редовния сезон, тъй като загубата им срещу Милуоки Бъкс не се зачита в генералното класиране на Асоциацията.

