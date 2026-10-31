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Александър Зверев прегази съперника си, Карлос Алкарас продължи след тежка битка във Виена

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Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
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Двамата фаворити се класираха за полуфиналите на турнира ATP 500, където ги очакват сблъсъци с Алекс де Минор и Даниил Медведев

Александър Зверев прегази съперника си, Карлос Алкарас продължи след тежка битка във Виена
Снимка: БГНЕС
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Александър Зверев и Карлос Алкарас продължават битката за титлата на турнира от сериите ATP 500 във Виена. Поставените под номер едно и две в основната схема преодоляха четвъртфиналните си препятствия по различен начин и си осигуриха място сред най-добрите четирима в австрийската столица.

Зверев демонстрира впечатляваща форма и не остави никакви шансове на британеца Артър Фери, разгромявайки го с 6:0, 6:2 за по-малко от час игра.

Германецът, който от понеделник ще оглави световната ранглиста, започна двубоя по категоричен начин и спечели първите осем гейма. Това на практика предреши изхода на срещата, тъй като Фери така и не успя да намери отговор на агресивната игра на своя съперник.

Зверев реализира пет пробива от девет възможности и завърши с 19 печеливши удара срещу едва шест за британеца, демонстрирайки сериозно превъзходство във всички компоненти на играта.

В спор за място на финала водачът в схемата ще се изправи срещу австралиеца Алекс де Минор, който отстрани италианеца Матео Беретини след успех със 7:6(4), 6:2.

Далеч по-оспорван се оказа четвъртфиналният двубой на Карлос Алкарас. Испанецът трябваше да положи сериозни усилия, за да преодолее поставения под номер седем американец Томи Пол с 6:4, 7:6(2).

В първия сет Алкарас успя да реализира решаващ пробив в средата на частта, но същевременно беше поставен под напрежение на собствен сервис. Испанецът трябваше да спасява три възможности за пробив, преди да затвори сета с 6:4.

Втората част предложи още по-равностойна битка. Пол отново създаде проблеми на именития си съперник и достигна до две възможности за пробив, но Алкарас запази хладнокръвие и успя да ги неутрализира.

Американецът не позволи на испанеца да стигне до нито един шанс за пробив във втория сет, което доведе до тайбрек. В решителните разигравания обаче Алкарас показа по-голяма класа и спечели със 7:2 точки, слагайки край на срещата в два сета.

На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Даниил Медведев. Руснакът също продължава напред в надпреварата, като по-рано през деня си осигури и участие във Финалите на ATP.

#ATP 500 във Виена #Карлос Алкарас # Александър Зверев

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