Александър Зверев ще е съперник на Григор Димитров в осминафиналите на Ролан Гарос

Германският тенисист Александър Зверев се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Франция при мъжете и ще бъде съперник на първата ракета на България Григор Димитров.

Точно година след като претърпя контузия на крака на "Ролан Гарос", 22-ият поставен Зверев се пребори за третата си победа в Париж във вълнуващ двубой срещу 12-ия в схемата Франсис Тиафо (САЩ) с 3:6, 7:6(3), 6:1, 7:6(5). Срещата продължи 3 часа и 45 минути, като и двамата тенисисти предложиха забавление за публиката, а германецът трябваше да наваксва изоставане от един сет. Той загуби и първия гейм в третата част след пробив на Тиафо, но спечели следващите шест. Зверев изоставаше и в четвъртия гейм при 4:5, но стигна до равенство и надделя в тайбрека.

