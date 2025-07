Ема Радукану и Наоми Осака продължават към третия кръг на Уимбълдън

Любимката на английската публика Ема Радукану си осигури участие в третия кръг на Уимбълдън, като надигра бившата шампионка в Лондон през 2023 Маркета Воундрошова от Чехия с 6:3, 6:3.

В следващия кръг в петък ще има страхотен сблъсък на централния корт между представителката на домакините и световната №1 Арина Сабаленка.

Бившата №1 в световния тенис Наоми Осака от Япония се справи сравнително лесно с чехкинята Катерина Синякова - 6:3, 6:2 за част и 15 минути на корта.

Четвъртата поставена в схемата - Жасмин Паолини от Италия, загуби от рускинята Камила Рахимова след 6:4, 4:6, 4:6. Така финалистката от миналата година отпадна рано, след като бе елиминирана рано и на "Ролан Гарос" в края на май. Това беше най-голямата победа в кариерата на рускинята. В следващия кръг тя ще играе срещу Линда Носкова от Чехия, която спечели срещу германката Ева Лис с 6:2, 2:6, 6:2.

