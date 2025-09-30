Карлос Алкарас спечели титлата при дебюта си в Токио

Световният №1 Карлос Алкарас спечели титлата на турнира от категория ATP 500 в Токио, след като надигра Тейлър Фриц с 6:4, 6:4 във финала. Само девет дни след загубата си от американеца на отборния турнир „Лейвър къп“, испанецът взе бърз реванш с убедително представяне в японската столица.

Това е осмата титла за Алкарас през сезона и общо 24-та в кариерата му. С 67 победи от началото на годината, той се доближава до постижението на Яник Синер от 73 успеха през 2024 г.

Финалът в Токио бе първият ATP 500 мач между двама играчи от Топ 5 от октомври 2024 г. насам. Фриц взе два медицински таймаута заради проблем в лявото бедро и не успя да се противопостави на мощната игра и разнообразие в ударите на Алкарас.

Испанецът показа типичната си агресия от основната линия, особено чрез форхенда си, с който постигна 7 уинъра и допусна едва 4 непредизвикани грешки в първия сет. Във втория сет Фриц изпита сериозни затруднения с движението си, а Алкарас затвори мача след 93 минути игра.

С успеха си в Токио Алкарас поведе с 4-1 в преките сблъсъци с американеца и се утвърди като водеща фигура в борбата за титлата №1 в края на сезона. От своя страна Фриц не успя да спечели надпреварата в Япония за втори път в кариерата си, след като стана шампион през 2022 г.