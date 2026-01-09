БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Водачката в схемата Елина Свитолина се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оукланд

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Водачката в схемата Елина Свитолина се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оукланд
Поставената под номер 1 Елина Свитолина (Украйна) достигна до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Оукланд (Нова Зеландия) с награден фонд 283 347 долара.

Вицешампионката в надпреварата от 2024 година надигра Сонай Картал (Великобритания) с 6:4, 6:7(2), 7:6(5) в оспорван мач, продължил два часа и 35 минути.

Свитолина успя да надделее в първия сет, в който бяха разменени общо пет брейка. Във втората част Картал спечели тайбрека с три минипробива, но в решаващия сет украинката измъкна победата, пробивайки при 6:4 точки, затваряйки двубоя на свой сервис.

В следващия кръг Елина Свитолина ще се изправи срещу поставената под номер 3 Ива Йович (САЩ), която отстрани квалификантката София Костулас (Белгия) с 6:2, 7:6(6).

Синюй Ван (Китай) също ще играе на полуфиналите в Оукланд, след като победи Франческа Джоунс с 6:4, 4:3 и отказване на британката. В сблъсъка за достигане до финалния мач опонентка на китайката ще бъде Александра Иала (Филипини), която спечели без затруднения мача си срещу Магда Линете (Полша) с 6:3, 6:2.

#тенис турнир в Оукланд 2026 #Елина Свитолина

