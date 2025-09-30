БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лиа Каратанчева с убедителна победа на старта на турнир на клей в Букурещ

Надпреварата е с награден фонд 60 хиляди долара.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на единично на турнира на клей за жени в Букурещ (Румъния) с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната българка победи с 6:2, 6:3 представителката на домакините Сара Балан. Срещата продължи 87 минути.

Каратанчева направи два пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втория спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3.

Във втория кръг Каратанчева ще играе срещу победителката от мача между третата поставена Ирене Бурийо Ескориуела (Испания) и Миа Ристич (Сърбия).

Националката Денислава Глушкова ще играе в първия кръг на сингъл срещу водачката в схемата Пана Удварди (Унгария).

Каратанчева и Глушкова ще участват и в надпреварата на двойки.

Лия Каратанчева и Катерина Цигурова (Швейцария) са поставени под №2 в схемата и ще стартират директно от четвъртфиналите.

Денислава Глушкова и Бриана Сабо, поставени под №4, ще играят на старта срещу Сапфо Сакелариди (Гърция) и Оана Гаврила (Румъния).

