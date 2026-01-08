ATP намали броя на задължителните турнири за най-добрите играчи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първите 30 състезатели в ранглистата ще трябва да участват в минимум четири турнира от категория ATP 500.

яник синер победи карлос алкарас финала демонстративния турнир тенис мъже шестимата крале рияд
Слушай новината

От Асоцията на професионалните тенисисти (АТП) обявиха в четвъртък, че от тази година се намаляват турнирите, в които най-добрите играчи от ранглистата трябва да участват задължително през 2026, съобщи АФП. От тази година първите 30 състезатели в ранглистата бяха задължени да участват минимум в четири турнира от категория ATP 500, като досега бяха пет. Освен това на участниците на "Мастърс" и АТП 500, които се оттеглят по време на турнира "поради раждане или осиновяване на дете", няма да бъдат отнемани точките, спечелени до момента в състезанието.

Участието на "Мастърс" и остава задължително за най-добрите в света. Така класирането на ATP на най-добрите ще се извършва съобразно резултатите от участието в 18 турнира, а не в 19, както беше досега.

Институцията, която управлява мъжкия тенис, планира да въведе "гъвкавост в календара" за звездите, които през 2025 обвиниха сгъстения график.

Малко по-малко от година след атаката в съда на синдиката на играчите, които обвиниха Асоциацията, че ги "експлоатира финансово", асоциацията обяви, че през 2025 рекорден брой от 88 състезатели са получи повече от милион долара от наградните фондове.

Освен това ATP съобщи, че играчите от турнира в категория 500 могат да оспорват съдийско решение с видео технологиите. Това трябва да се разшири и до турнирите АТП 250 през 2027. Електронното съдийство, което замени лайнсмените и предизвика немалко критики, ще остане и през 2026.

