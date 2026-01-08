БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белгия се класира на полуфинал след победа Чехия в Юнайтед Къп

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
При мъжете Зизу Бергс спечели убедително, докато при жените, на Елизе Мертенс й бяха нужни 3 сета.

белгия класира полуфинал победа чехия юнайтед къп
Зизу Бергс победи на сингъл номер 18 в световната ранглиста при мъжете Якуб Меншик, а Елизе Мертенс се справи Барбора Крейчикова, като тези два резултата гарантираха успеха на Белгия над Чехия на четвъртфинала на тенис-турнира за смесени отбори Юнайтед Къп.

Така „червените дяволи“ се класират на полуфинал, където техен съперник ще бъде Швейцария, отстранила Аржентина с 2:1 победи. Белгийците също минават напред с този резултат, след като чехите взеха утешителна победа на двойки.

Бергс спечели първия сингъл-мач при мъжете, надделявайки над Меншик с 6:4, 7:6 (4), възползвайки се от много двойни грешки на чеха във втория сет. Веднага след това Мертенс надделя над Крейчикова в три сета – 5:7, 6:1, 7:5 и подпечата успеха.

Бергс, който е 42-и в световната ранглиста, реализира четири аса в продължилия 31 минути първи сет и запази концентрация и за тайбрека на втория, за да се поздрави с втора победа над опонент от топ 20 на АТР. Предишният му подобен успех беше над канадеца Феликс Оже-Алиасим в груповата фаза.

Мертенс изтощи двукратната шампионка от „Големия шлем“ Крейчикова, която допусна седем двойни грешки в третия сет, след като двете си размениха доминация в първите два.

В срещата на двойки Линда Фрухвиртова и Далибор Свърчина донесоха почетния успех на чешкия тим, след като се справиха с Геерт Минен и Сандер Жил, които излязоха за белгийците. Маратонският мач приключи при резултат 7:6 (15:13), 3:6, 10:3 във финалния тайбрек.

