БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица - ще има ли кворум

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Изслушват четирима министри от кабинета "Желязков"

реакцията държавата пожарите скара депутатите
Слушай новината

Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица. За днес е предвидено изслушване на четирима министри от кабинета в комисиите по социална политика, енергетика, регионална политика и образование.

Министрите Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев ще отговарят на въпроси по актуални теми.

Парламентът ще гласува тази седмица на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и промените в Закона за управление на отпадъците.

Депутатите ще решат още дали да създадат временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на така наречения хотел с водопада, свързван със съпругата на премиера Росен Желязков.

Предстои и първо гласуване на законопроекта за хазарта.

Очаква се депутатите да гласуват на първо четене още промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, промените за Държавна агенция "Национална сигурност", промените в Закона за специалните разузнавателни средства, както и промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване".

# Народно събрание #министри #изслушване #кворум #Парламент #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
2
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
3
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
4
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
5
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври
6
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Политика

Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол
Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол
Атанас Зафиров: Работи се по две направления за преодоляване на проблема с безводието Атанас Зафиров: Работи се по две направления за преодоляване на проблема с безводието
Чете се за: 00:55 мин.
Наталия Киселова: Евро, ПВУ и бюджет 2026 са основните приоритети на парламента през есента Наталия Киселова: Евро, ПВУ и бюджет 2026 са основните приоритети на парламента през есента
Чете се за: 04:27 мин.
"Да, България" внесоха предложение всички служители на ДАИ да носят бодикамери "Да, България" внесоха предложение всички служители на ДАИ да носят бодикамери
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв. Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
Чете се за: 03:50 мин.
Росен Желязков: Евакуацията от Газа протече координирано Росен Желязков: Евакуацията от Газа протече координирано
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол
Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица - ще има ли кворум Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица - ще има ли кворум
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
60 са вече жертвите на земетресението във Филипините 60 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Дъждовно и все по-студено време в сряда
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
"Референдум": Според 73% от българите основната причина...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ