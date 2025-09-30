БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Грандиозното посрещане на световните...
Чете се за: 01:35 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
"ТРИУМФЪТ НА ЛЪВОВЕТЕ" - ГЛЕДАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО СТУДИО НА БНТ ЗА ПОСРЕЩАНЕТО НА СВЕТОВНИТЕ ВИЦЕШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ

Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Сирените и системата BG-ALERT ще бъдат тествани в няколко града и райони в страната

сирени
Снимка: БТА
Слушай новината

На 1 октомври,сряда, в 11:00 часа, ще бъдат бъде направен тест на Националната система за ранно предупреждение, съобщиха от МВР. Те ще бъдат задействани в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общини на територията на областите Перник, Видин и Ямбол, както и в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй".

Ще прозвучат сигналите за тревога и за край на тревогата, съпътствани от гласова информация.

Системата BG-ALERT ще изпрати и тестово съобщение до мобилните телефони в цялата страна (на български и английски). За да го получите, трябва да е активиран каналът „Тестови сигнали“ в настройките на устройството.

Тестовете на системата се провеждат два пъти годишно – в първия работен ден на април и октомври. Целта е проверка на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите.

#BG - ALERT # системата от сирени #Национална система за ранно предупреждение #тестване #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
2
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
3
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
4
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
5
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
6
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Общество

София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството
Чете се за: 01:12 мин.
Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор
Чете се за: 04:27 мин.
Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва" Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва"
Чете се за: 00:57 мин.
Световният шампион по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди се прибира у нас Световният шампион по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди се прибира у нас
Чете се за: 00:35 мин.
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол "Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Грандиозното посрещане на световните вицешампиони по волейбол, те вече са на родна земя
НА ЖИВО: Грандиозното посрещане на световните вицешампиони по...
Чете се за: 01:35 мин.
Национални отбори
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Росен Желязков: Евакуацията от Газа протече координирано Росен Желязков: Евакуацията от Газа протече координирано
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит,...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Първи стъпки към реализиране на проекта за Симеоновския лифт
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ