"Да, България" внесоха предложение всички служители на ДАИ да носят бодикамери

У нас
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

От "Да, България" внесохме предложение в Закона за автомобилните превози, с което всички служители на ДАИ ще бъдат задължени да носят бодикамери. Същото предложение имахме и за всички полицаи, което бе отхвърлено от ГЕРБ и Главното "Д". Това написа в профила си във Фейсбук Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

"Усещането за корупция", както в ГЕРБ наричат поголовната корупция в България трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава и не се налага от Роби Уилямс да разбират някои, че корупцията в Държавната автомобилна инспекция е част от професионалната характеристика!", пише Мирчев.

