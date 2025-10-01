Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол

Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети националите ни по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Това ще стане на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

Събитието е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на световното първенство във Филипините.

Волейболните герои се прибраха вчера на родна земя след историческия успех на шампионата на планетата.

По-късно днес световните вицешампиони ще бъдат приети и в парламента.