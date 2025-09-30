19-годишен американец спря мечтания финал между Синер и Медведев в Пекин

Даниил Медведев отпадна на крачка от финала в китайската столица Пекин. Осмият в схемата руснак беше принуден да се откаже в третия сет на двубоя си с Лърнър Тиен при резултат 5:7, 7:5, 4:0 в полза на 19-годишния американски тийнейджър.

Тиен отново се оказа непреодолимо препятствие за Медведев, макар и след недоиграване на срещата. По-рано през годината в Австралия тийнейджърът шокира шампиона от US Open 2021, а сега той отново демонстрира, че може да побеждава някои от най-добрите в света. Първите две части бяха много оспорвани, като и двамата водеха с по 3:0 в началото им, но губеха след това предимството си, а с това и сетовете. В третата част 19-годишният американец дръпна с 4:0 и Медведев прекрати преждевременно участието си.

Така Лърнър Тиен ще играе за първи път в кариерата си на финал от ATP веригата.

В спора за трофея американецът ще се изправи срещу финалиста от миналата година и световен №2 Яник Синер, който по-рано днес записа 11-и пореден успех над Алекс де Минор след 6:3, 4:6, 6:2.