Рекорден награден фонд на Финалите на АТР

Организаторите на Финалите на АТР обявиха, че тази година надпреварата ще бъде с рекорден награден фонд от 15.5 млн. долара.

За всеки спечелен мач от груповата фаза тенисистът ще заработи 396 500 долара, за победа на полуфинала - 1,18 милиона долара, а победителят ще получи 2,367 милиона долара в допълнение към предишните си турнирни печалби.

Общият награден фонд, който шампиона може да прибере е 5.071 милиона долара (ако не загуби двубой в групите).



Финалите на АТР ще се проведат в периода 9 до 16 ноември в Торино (Италия) и в него ще участват осемте най-добри тенисисти за сезона. Настоящият шампион е номер 2 в световната ранглиста Яник Синер (Италия).



От догодина надпреварата ще се премести в друг северен италиански град – Милано.