Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в света за първи път в кариерата си

Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в световната ранглиста по тенис за първи път в кариерата си. Германецът си осигури историческото постижение след отпадането на Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Шанхай, съобщиха от Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP).

29-годишният Зверев вече беше сигурен, че ще оглави класацията, след като настоящият лидер Яник Синер обяви предсрочен край на сезона си. Италианецът няма да защитава точките, спечелени през заключителните месеци на миналата година, което отваря пътя на германеца към първата позиция.

Загубата на Карлос Алкарас в Шанхай окончателно реши битката за върха. Испанецът, който заема третото място в подреждането, вече няма математическа възможност да изпревари Зверев до края на сезона, включително след финалния турнир на ATP в Торино.

Германският тенисист ще оглави официално световната ранглиста на 2 ноември, след приключването на турнира във Виена.

Зверев изпраща най-успешния сезон в кариерата си, след като през 2026 година спечели две титли от Големия шлем – "Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ.

"Това е фантастичен сезон за мен с победите в Париж и Ню Йорк. Да знам, че ще завърша годината на първо място, е мечта, която се превърна в действителност“, заяви германецът пред официалния сайт на ATP.

Съществена роля за промяната на върха има и отсъствието на Яник Синер. Италианецът завърши впечатляващо 2025 година, печелейки последователно титлите във Виена, на "Мастърс“ турнира в Париж и на финалите на АТП в Торино. И в трите надпревари той победи именно Зверев.

Заради предсрочното приключване на настоящия сезон Синер ще загуби приблизително една четвърт от точките си в световната ранглиста.

Освен първото място Зверев ще запише и историческо постижение, превръщайки се в най-възрастния тенисист, който за първи път достига върха в класацията на ATP – на 29 години и 196 дни.

Междувременно германецът продължава участието си на турнира в Шанхай, където на осминафиналите ще се изправи срещу Александър Бублик.