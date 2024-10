Александър Зверев стартира на Мастърса в Париж с победа и рекорд

Александър Зверев постави рекорд в турнирите по тенис от веригата Мастърс 1000, невиждан след Надал през 2017 година, класирайки се за третия кръг в Париж. Германецът, който е номер 3 в основната схема на състезанието, което се провежда в зала "Берси" и има награден фонд от 6,5 милиона евро, отстрани Талон Грийкспор (Нидерландия) със 7:6(2), 6:3.

Зверев има в рамките на един сезон участие поне в трети кръг на всеки един от деветте турнира от ATP 1000. Там 27-годишният играч от Хамбург ще се изправи срещу французина Артур Фис, който по-рано днес отстрани друг германец - Ян-Ленард Щруф с 6:3, 6:4.

В първия сет Зверев срещна значителна съпротива, но в крайна сметка си осигури победа след упорита битка срещу решителния нидерландец. Първият пробив дойде във втория сет при 4:2 и впоследствие Зверев подпечата 19-ата си победа в първи мач от 20 опита тази година. Наскоро той пропусна полуфиналите на ATP турнира във Виена и продължава да търси втората си победа през 2024-а година.

Очакваше се изцяло германски сблъсък, след като 34-годишният Щруф първо отстрани Лоренцо Музети, но след това се предаде пред Фис.

Домакините от Париж видяха три френски победи, след като Юго Умбер и Адриен Манарино преминаха към третия кръг.

Юмбер, който е номер 15 в схемата на турнира, отстрани Маркос Хирон от САЩ с 6:3, 6:2.

Манарино пък изхвърли Зизу Бергс (Белгия) в три сета – 3:6, 6:2, 6:4.

В последната среща за деня Артюр Казо – номер 85 в ранглистата на АТР, хвърли една от изненадите, отстранявайки в два сета Бен Шелтън (САЩ) с 6:3, 7:6 (4).

