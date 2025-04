1 април 2007 г., Маями: Новак Джокович става най-младият шампион при мъжете и печели първата си Мастърс титла

На 1 април 2007 г., Новак Джокович завоюва първата си титла от сериите Мастърс 1000. Това се случва на турнира в Маями.

Тогава той е на 19 години и 314 дни и е най-младият играч печелил надпреварата до този момент. Днес рекордът се държи от Карлос Алкарас, който триумфира с трофея през 2022 г., като 18-годишен. Вторият най-млад тенисист с това постижение е актуалният шампион Якуб Меншик, който надигра своя сръбски идол на възраст 19 години и 7 месеца. Когато Джокович взима първия трофей изобщо в кариерата си през 2006-а, чехът е само на 10 месеца.

Любопитен факт е, че Джокович, Алкарас и Меншик завоюват първите си титли от сериите Мастърс 1000 на един и същи турнир, именно на този в Маями.

В мача за титлата през 2007 г., когато е вече в Топ 10, Джокович побеждава Гилермо Каняс с 6:3, 6:2, 6:4.

Как се развива кариерата на сърбина до този момент.

Той влиза в Топ 100 през 2005-а, завършвайки годината под номер 83. През 2006-а привлича вниманието, като се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос като 63-и в ранглистата, надделявайки над деветия Фернандо Гонзалес във втория кръг, а след това губи от „краля“ на клея Рафаел Надал.

Няколко седмици по-късно достига до осминафиналите на Уимбълдън, побеждавайки световния номер 8 Томи Робредо във втория кръг, но отстъпва в пет сета пред Марио Анчич.

На 23 юли 2006 г., Новак Джокович, два месеца след като е навършил 19, печели първата си титла от ATP, това се случва на турнира в Амерсфорт, Нидерландия.

@DjokerNole @JelenaRisticNDF Marian Vajda 1st ATP title at the Dutch Open in Amersfoort without losing a set. pic.twitter.com/NImRvhJ026