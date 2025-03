Якуб Меншик разочарова Новак Джокович и покори Маями

Якуб Меншик постигна най-голямата си победа, а Новак Джокович не успя да спечели титла номер 100 на ниво ATP в знаменитата си кариера. Това се случи на финала на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями.

В драматичен мач 19-годишният чех елиминира бившия номер 1 и носителя на 24 титли от Големия шлем в тениса със 7:6(4) 7:6(4) за 2 часa и 5 минути игра.

Меншик демонстрира изумително спокойствие в най-важните моменти от двубоя.

Той изглеждаше много уверен от самото начало и с ранен пробив поведе с 3:0. Все пак Джокович успя да направи брейк в седмия гейм за 3:4 и в последствие се стигна до тайбрек. Чехът бе впечатляващ там и взе аванс от 5:0. Сърбинът отрази два сетбола, но от третия опит Меншик затвори първата част в своя полза. Джокович заигра по-агресивно във втория сет, като трябваше да отрази две възможности за пробив при 2:2 и се справи. Нито веднъж обаче не стигна до шанс да пробие подаването на своя съперник. Така отново се стигна до тайбрек, който чешкият тенис талант спечели на 4 точки.

Така той стана вторият най-млад тенисист в историята на турнира след Карлос Алкарас, който вдигна трофея през 2022 г. като 18-годишен.

54-тият в световната ранглиста играч, загуби само един сет в хода на турнира. По пътя си към трофея той елиминира последователно Роберто Баутиста-Агут, Джак Дрейпър, Роман Сафиулин, сънародника си Томаш Махац, Артур Фис и Тейлър Фриц.

