Томлянович и Боузкова продъжават напред в Бризбейн

Спорт
И двете не срещнаха проблеми в първите си срещи от турнира.

томлянович боузкова продъжават напред бризбейн
Снимка: БТА
Айла Томлянович и Мари Боузкова се продължават към втория кръг на турнира по тенис WTA 500 на твърда настилка в Бризбейн. Участващата с "уайлд кард" представителка на домакините победи с 6:1, 6:3 Елса Жакмо.

Томлянович направи общо пет пробива срещу само един в полза на французойката и приключи срещата за час и 15 минути.

Следващата съперничка на австралийката ще бъде поставената под номер 11 бивша финалистка от "Ролан Гарос" Каролина Мухова от Чехия.

Мари Боузкова елиминира румънката Жаклин Кристиан след 6:4, 6:3. Тя загуби сервиса си в края на двата сета и отстъпи след час и половина на корта.

В следващия кръг Боузкова ще се изправи срещу 15-ата поставена в схемата Паула Бадоса

Напред продължават още София Кенин и Сорана Кърстя. Американката Кенин отстрани преминалата през квалификациите Елена Габриела Русе след 6:4, 4:6, 6:3, докато румънката Кърстя надигра лесно рускинята Анастасия Павлюченкова с 6:3, 6:1.

През миналия сезон турнирът беше спечелин от Арина Сабаленка. Водачката в световната ранглиста очаква своята съперничка във втория кръг след двубоя между Кристина Букса и квалификантката Ана Бондар.

