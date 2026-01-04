БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Двукратният шампион в Бризбейн и полуфиналист от миналата година, ще запише 10-то си участие в основната схема. Мачът е насрочен за вторник, 6 януари.

без промяна григор димитров световната ранглиста
Снимка: БТА
Слушай новината

Пабло Кареньо Буста ще бъде съперник на Григор Димитров на старта на тенис турнира в Бризбейн, с който първата ракета на България открива новия сезон през 2026 г.

В решаващия квалификационен кръг испанецът преодоля Артур Казо след по-малко от един изигран сет. При резултат 5:3 в полза на 93-ия в света Кареньо Буста, французинът се отказа заради контузия.

44-ият в световната ранглиста Димитров и Кареньо Буста са изиграли седем двубоя, в четири от тях победител е българинът.

Последната им среща беше преди 5 години на Australian Open. Тогава испанецът имаше физически проблеми и се отказа при 6:0, 1:0 в полза на Григор.

Мачът е насрочен за вторник, 6 януари. Първоначално жребият бе определил българинът да започне срещу квалификант, но след приключване на пресявките и финализиране на схемата, негов съперник ще бъде Пабло Кареньо Буста.

Победителят от този двубой ще срещне във втория кръг победителя от срещата Денис Шаповалов (Канада) - Рафаел Колиньон (Белгия).

Свързани статии:

Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година
Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година
Двукратният шампион в Бризбейн и полуфиналист от миналата година,...
Чете се за: 02:50 мин.
#тенис турнир в Бризбейн 2026 #Пабло Кареньо Буста #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: ATP

Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида
Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида
Григор Димитров открива сезона в Бризбейн Григор Димитров открива сезона в Бризбейн
Чете се за: 01:37 мин.
Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч
Чете се за: 03:25 мин.
Даниил Медведев и Иржи Лехечка записаха успешно начало в тенис турнира в Бризбейн Даниил Медведев и Иржи Лехечка записаха успешно начало в тенис турнира в Бризбейн
Чете се за: 01:52 мин.
Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година
Чете се за: 02:50 мин.
Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ