Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста

Пабло Кареньо Буста ще бъде съперник на Григор Димитров на старта на тенис турнира в Бризбейн, с който първата ракета на България открива новия сезон през 2026 г.

В решаващия квалификационен кръг испанецът преодоля Артур Казо след по-малко от един изигран сет. При резултат 5:3 в полза на 93-ия в света Кареньо Буста, французинът се отказа заради контузия.

44-ият в световната ранглиста Димитров и Кареньо Буста са изиграли седем двубоя, в четири от тях победител е българинът.

Последната им среща беше преди 5 години на Australian Open. Тогава испанецът имаше физически проблеми и се отказа при 6:0, 1:0 в полза на Григор.

Мачът е насрочен за вторник, 6 януари. Първоначално жребият бе определил българинът да започне срещу квалификант, но след приключване на пресявките и финализиране на схемата, негов съперник ще бъде Пабло Кареньо Буста.

Победителят от този двубой ще срещне във втория кръг победителя от срещата Денис Шаповалов (Канада) - Рафаел Колиньон (Белгия).