Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година

Всеки път, когато мога да се състезавам в началото на годината, това винаги е много добре за мен. Това каза Григор Димитров на пресконференцията преди участието си в тенис турнира от категорията ATP 250 в Бризбейн, който стартира утре.

"Не успях да се състезавам в края на миналата година, но идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година. Много съм благодарен, че се завърнах“, заяви първата ракета на страната ни.

Двукратният шампион в Бризбейн, ще запише 10-то си участие в основната схема.

„Всеки път, независимо дали защитавам титлата си, или пък съм загубил в първия кръг миналата година, целта е винаги една и съща – да покажа най-добрия си тенис и да подобря играта си, и честно казано, това е най-важно за мен", обясни Григор Димитров.

"Така приемам нещата, винаги се фокусирам само върху себе си, върху развитието на играта си и се уверявам, че съм на 100 процента. Това е моята цел и фокус всеки път", добави той.

Димитров, който игра полуфинал миналата година в Бризбейн, се наслаждава на ново начало в кариерата си, след като сериозна контузия в гръдния кош съкрати втората половина на сезона му през 2025 г.

В първия кръг той ще играе срещу Пабло Кареньо Буста. Мачът е насрочен за вторник, 6 януари. Първоначално жребият бе определил българинът да започне срещу квалификант, но след приключване на пресявките и финализиране на схемата, негов съперник ще бъде испанецът. Ако победи, във втория кръг Димитров може да срещне петия в основната схема Денис Шаповалов.

Основната амбиция на българина е да изиграе пълна година без контузии.

„Искам да съм сигурен, че когато изляза на корта, нямам съмнения в тялото си“, сподели той.

Димитров описа турнира като едно от любимите си места:

„Няма по-добро място за старт. Винаги чувствам любовта и подкрепата на публиката тук.“

Тенисистът беше забелязан в компанията на приятелката си, актрисата Ейса Гонсалес в Австралия. В Бризбейн с него са и родителите му – Димитър и Мария.