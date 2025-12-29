БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров пристигна в Бризбейн за началото на сезона си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Той пропусна почти половината от изминалия сезон, след като си контузи гръден мускул на Уимбълдън.

Григор Димитров Бризбейн
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров пристигна днес в Бризбейн, където в началото на следващата седмица ще се завърне на корта за началото на сезона си.

Организаторите на надпреварата от сериите ATP 250 публикуваха кратък клип в социалните мрежи от летището след кацането на хасковлията в австралийския град под надпис: „Двукратният шампион кацна. Добре дошъл отново, Григор!“.

Димитров, който е двукратен победител в турнира през 2017 и 2024 година, ще участва за десети път в състезанието. През предишната кампания той достигна полуфиналите, но отпадна след отказване заради контузия.

„Много съм развълнуван да се завърна в Бризбън. Феновете са фантастични и наистина много обичам да играя на "Пат Рафтър Арина". Имам някои страхотни спомени от турнира през годините и очаквам с нетърпение да натрупам още такива през идния януари“, коментира наскоро Гришо за официалния сайт на турнира.

Той пропусна почти половината от последния сезон заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на Уимбълдън. Той се завърна с победа в Тура в края на октомври на турнира Мастърс в Париж, но впоследствие се отказа преди втория си мач във френската столица заради болки в рамото, след което окончателно сложи край на сезона си.

Заради дългото отсъствие Димитров падна до 44-о място в световната ранглиста.

Свързани статии:

Когато тенисът не е проблемът: най-трудната година за Григор Димитров
Когато тенисът не е проблемът: най-трудната година за Григор Димитров
Чете се за: 04:35 мин.
#тенис турнир в Бризбейн 2026 # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: ATP

Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч
Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч
Даниил Медведев и Иржи Лехечка записаха успешно начало в тенис турнира в Бризбейн Даниил Медведев и Иржи Лехечка записаха успешно начало в тенис турнира в Бризбейн
Чете се за: 01:52 мин.
Григор Димитров стартира в Бризбейн във вторник не преди 10:30 ч. Григор Димитров стартира в Бризбейн във вторник не преди 10:30 ч.
Чете се за: 01:37 мин.
Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година
Чете се за: 02:50 мин.
Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста
Чете се за: 01:20 мин.
Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ