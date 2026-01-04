Швейцария записа втора победа на Юнайтед къп

Швейцария стана първият отбор с две победи на турнира по тенис за смесени отбори Юнайтед къп, който се провежда в Пърт и Сидни (Австралия). Това стана фактр, след като "кръстоносците" се справиха с Италия с 2:1 в група В. За италианците сблъсъкът беше първи на турнира.

Флавио Коболи надделя над 40-годишния Стан Вавринка с 6:4, 6:7(2), 7:6(4) в двубоя на единично при мъжете, продължил близо три часа, за да изравни резултата. За Вавринка това ще бъде последен сезон в кариерата му.

По-рано през деня Белинда Бенчич бе победила Жасмин Паолини с 6:4, 6:2.

Крайният победител в срещата между двата състава беше излъчен след оспорван двубой на двойки, в който Бенчич и Якуб Паул ликуваха срещу Сара Ерани и Андреа Вавасори със 7:5, 4:6, 10-7 за час и 50 минути игра.