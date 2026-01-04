Великобритания сложи край на участието на Япония на Юнайтед къп

Велекобритания спечели сблъсъка с Япония в група Е на тенис турнира Юнайтед къп.

В решителния мач на смесени двойки в Пърт, Оливия Никълс и Нийл Скупски победиха Нао Хибино и Ясутака Учияма с 7:5, 4:6, 10:7 и осигуриха крайния успех на страната си с 2-1, слагайки край на участието на Япония в турнира.

Преди това в първия мач на сингъл Били Харис победи Шинтаро Мочизуки със 7:6(4), 6:3. Япония изравни резултата след победа на бившата №1 в света Наоми Осака. Първоначално бе планирано тя да се изправи срещу Ема Радукану, но британката се оттегли в последния момент поради травма и бе заменена от Кейти Суон. Осака спечели срещата със 7:6(4), 6:1 и остави интригита за мача на двойки.

Великобритания заема втора позиция в Група E и утре, 5 януари, ще се изправи срещу лидера Гърция в директен сблъсък за място на четвъртфиналите. Япония напуска надпреварата след две поражения.