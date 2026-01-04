Мачът на двойки ще реши изхода от срещата Япония - Великобритания на турнира Юнайтед къп

Двубоят между Великобритания и Япония на тенис турнира Юнайтед къп в Пърт ще се реши в мача на смесени двойки.

В първия мач Били Харис победи Шинтаро Мочизуки със 7:6(4), 6:3. Харис, който влезе в състава като заместник на контузения Джак Дрейпър, донесе първата точка за страната си. Той успя да навакса изоставане от 3:5 в първия сет, за да спечели в две части.

Япония изравни резултата след победа на бившата №1 в света Наоми Осака. Първоначално бе планирано тя да се изправи срещу Ема Радукану, но британката се оттегли в последния момент поради травма и бе заменена от Кейти Суон. Осака спечели срещата със 7:6(4), 6:1.

На смесени двойки Оливия Никълс и Нийл Скупски ще се изправят срещу Нао Хибино и Ясутака Учияма.



Победителят от този сблъсък ще направи важна стъпка към излизане от Група E, където е и отборът на Гърция, който започна с успех в турнира, надигравайки категорично Япония с 3-0.

В турнира участват 18 държави, разделени в шест групи в Пърт и Сидни. Победителите във всяка група и двата най-добри втори отбора ще продължат към четвъртфиналите. Полуфиналите и финалът ще се проведат в Сидни.