Канада стартира с победа на тенис турнира Юнайтед Къп

На Богоявление в Калофер
Феликс Оже-Алиасим и Виктория Мбоко донесоха първите точки за своя тим в група В.

Снимка: БГНЕС
Канада започна ударно участието си в тенис турнира Юнайтед Къп в Сидни, Австралия.

В първата среща на сингъл от група В, Виктория Мбоко победи Лин Джу с 2:6, 6:2, 6:0. 19-годишната канадка направи впечатляващ обрат, след като загуби първия сет, и донесе първата точка за страната си.

Във втория двубой Феликс Оже-Алиасим надигра Джиджън Джан с 6:4, 6:4. С този успех Канада си осигури крайната победа в сблъсъка още преди мача на двойки.

В срещата на смесени двойки Мбоко и Оже-Алиасим продължиха безгрешното си представяне и надиграха с 6:1, 6:3, с което оформиха крайния резултат 3:0.

Въпреки загубата, Китай (който по-рано победи Белгия с 2:1) запазва шансове за класиране в зависимост от оставащите мачове в групата. За Канада предстои втора среща в групата с тима на Белгия на 6 януари. Тогава Оже-Алиасим се изправя срещу Зизу Бергс, а Мбоко срещу Елизе Мертенс.

